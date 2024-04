La Soluzione ♚ Relativi al Mongibello

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Relativi al Mongibello. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ETNEI

Curiosità su Relativi al mongibello: In attività: il mongibello. nel corso del tempo si sono avute fasi di stanca e fasi di attività eruttiva, con un collasso del mongibello intorno a otto-novemila... Con l'espressione paesi etnei ci si riferisce comunemente ai comuni che sorgono alle pendici del vulcano Etna nella Sicilia orientale. Quest'area coincide con la parte settentrionale dell'attuale città metropolitana di Catania.

