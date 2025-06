I proventi degli autori nei cruciverba: la soluzione è Diritti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I proventi degli autori' è 'Diritti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIRITTI

La parola Diritti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Diritti.

Perché la soluzione è Diritti? I diritti degli autori sono le somme di denaro che ottengono per l'utilizzo delle loro opere, come libri, musica o film. Rappresentano un riconoscimento economico e morale del loro talento e creatività, garantendo che ricevano un compenso ogni volta che la loro creazione viene condivisa, venduta o riprodotta. In breve, i diritti tutelano e valorizzano il lavoro degli autori nel mondo culturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Reclama i propri l insoddisfattoSpettano a ciascun uomo in quanto taleSi fan valere i propriDivisa fra gli autori del furtoIncassa per conto degli autoriIncassa per gli autori

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

T I O N E I N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTERINO" INTERINO

