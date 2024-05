La Soluzione ♚ La penisola con Lecce La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SALENTO - SALENTINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La penisola con Lecce. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La penisola con lecce: (cosimo de giorgi, cenni di geografia fisica della provincia di lecce, lecce, 1889) la penisola salentina, da un punto di vista meramente geografico, è separata... Il Salento (Salentu in dialetto salentino; Salénde in dialetto tarantino; Sat, Salénto in greco), noto anche come penisola salentina, è una regione storica, geografica e culturale dell'Italia sud-orientale, posta tra il mar Ionio a ovest e il mar Adriatico a est, amministrativamente parte della regione Puglia. Figurativamente costituisce il tacco dello stivale italiano ed è la zona più orientale d'Italia. Gli abitanti dell'area, che comprende l'intera provincia di Lecce, gran parte di quella di Brindisi e la parte orientale di quella di Taranto, si distinguono per caratteristiche storiche, glottologiche e culturali diverse rispetto al ...

