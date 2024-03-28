Un parente stretto ma acquisito

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un parente stretto ma acquisito' è 'Figliastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIGLIASTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un parente stretto ma acquisito" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un parente stretto ma acquisito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Figliastro? Una figliastra è una persona considerata parente acquisita tramite un rapporto di affinità, spesso derivato dal matrimonio tra i genitori di due individui. Questa relazione non deriva da un legame biologico diretto, ma si crea attraverso l'unione di due famiglie, rendendo la figlia adottiva o legata al nuovo genitore attraverso il vincolo matrimoniale. La figura della figliastra può assumere un ruolo importante all’interno del nucleo familiare, contribuendo a rafforzare i legami tra le persone coinvolte.

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Un parente stretto ma acquisito nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Figliastro

Se la definizione "Un parente stretto ma acquisito" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un parente stretto ma acquisito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Figliastro:

F Firenze I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un parente stretto ma acquisito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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