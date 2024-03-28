Fedifraga traditrice

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fedifraga traditrice' è 'Adultera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADULTERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fedifraga traditrice" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fedifraga traditrice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Adultera? Una donna che tradisce il proprio marito o partner viene chiamata con un termine che indica una persona infedele e sleale nel rapporto di coppia. Questo termine si riferisce a chi viola la fedeltà e si comporta in modo scorretto, creando dolore e delusione. È usato per descrivere chi infrange i vincoli di fiducia e le promesse di lealtà all’interno di una relazione amorosa.

Fedifraga traditrice nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Adultera

La soluzione associata alla definizione "Fedifraga traditrice" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fedifraga traditrice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Adultera:

A Ancona D Domodossola U Udine L Livorno T Torino E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fedifraga traditrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

