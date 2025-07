Utensile nei cruciverba: la soluzione è Attrezzo

ATTREZZO

Altre soluzioni: ARNESE

Curiosità e Significato di Attrezzo

Vuoi sapere di più su Attrezzo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Attrezzo.

Perché la soluzione è Attrezzo? Utensile indica uno strumento o attrezzo usato per compiere un lavoro, come cucinare, riparare o costruire. Può essere manuale o elettrico e serve a facilitare le attività quotidiane o professionali. Sia una chiave inglese che un coltello sono esempi di utensili utili in diverse situazioni. Insomma, gli utensili sono alleati indispensabili per svolgere molte mansioni con facilità.

Come si scrive la soluzione Attrezzo

Hai trovato la definizione "Utensile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

T Torino

R Roma

E Empoli

Z Zara

Z Zara

O Otranto

