OSTERIA

Curiosità e Significato di "Osteria"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Osteria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Osteria? La definizione Vi si tracanna si riferisce a un luogo dove si consuma cibo e bevande, tipicamente in modo abbondante; infatti, un'osteria è un locale tradizionale dove si possono gustare piatti tipici e sorseggiare vino. La parola osteria si adatta perfettamente alla definizione, poiché in questo ambiente si tende a mangiare e bere in compagnia.

Non vi trovi gli astemiUn locale in cui si trincaLuogo ove si smercia il vinoVi si costruiscono naviVi si possono adottare cuccioli senza padroniVi si specchia Lucerna

Come si scrive la soluzione: Osteria

La definizione "Vi si tracanna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

A S O E L T C E N L Mostra soluzione



