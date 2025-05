Le tavolette su cui si affetta nei cruciverba: la soluzione è Taglieri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le tavolette su cui si affetta' è 'Taglieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAGLIERI

Curiosità e Significato di "Taglieri"

Hai risolto il cruciverba con Taglieri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Taglieri.

I taglieri sono superfici piatte, generalmente in legno o plastica, utilizzate in cucina per affettare e preparare alimenti. Offrono protezione per i piani di lavoro e possono prevenire il danneggiamento delle coltellerie, rendendo più facile e sicuro il processo di taglio e preparazione dei cibi.

Come si scrive la soluzione: Taglieri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le tavolette su cui si affetta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.