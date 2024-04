La Soluzione ♚ Scambio di merci

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Scambio di merci. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BARATTO - PERMUTA

Curiosità su Scambio di merci: Prossime, di uffici e magazzini doganali. viene definito: «un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le... Il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi fra due o più soggetti economici (individui, imprese, enti, governi, ecc.) senza uso di moneta. Nel diritto civile italiano, il baratto viene classificato sotto la denominazione di permuta.

