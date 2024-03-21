I ritorni dei pendolari

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I ritorni dei pendolari' è 'Rientri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIENTRI

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Perché la soluzione è Rientri? I rientri dei pendolari indicano il movimento quotidiano delle persone che tornano a casa dopo aver lavorato o studiato lontano. Sono un fenomeno caratterizzato da un flusso costante di viaggi di andata e ritorno tra il luogo di lavoro e quello residenziale. Questo movimento regolare influisce sulla mobilità urbana e sui servizi di trasporto pubblico, creando picchi di traffico in determinate fasce orarie. La gestione efficace di questi rientri è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente delle città.

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I ritorni dei pendolari nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rientri

Se la definizione "I ritorni dei pendolari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rientri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I ritorni dei pendolari

I ritorni dei pendolari Risposta: RIENTRI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: R______

R______ Inizia con: R

R Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

R Roma I Imola E Empoli N Napoli T Torino R Roma I Imola

La soluzione 'Rientri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I ritorni dei pendolari". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.