I ritorni dei pendolari
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SOLUZIONE: RIENTRI
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Perché la soluzione è Rientri? I rientri dei pendolari indicano il movimento quotidiano delle persone che tornano a casa dopo aver lavorato o studiato lontano. Sono un fenomeno caratterizzato da un flusso costante di viaggi di andata e ritorno tra il luogo di lavoro e quello residenziale. Questo movimento regolare influisce sulla mobilità urbana e sui servizi di trasporto pubblico, creando picchi di traffico in determinate fasce orarie. La gestione efficace di questi rientri è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente delle città.
I ritorni dei pendolari nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rientri
Se la definizione "I ritorni dei pendolari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rientri'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I ritorni dei pendolari
- Risposta: RIENTRI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: R______
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Rientri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I ritorni dei pendolari". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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