GRILL

Curiosità e Significato di Grill

Perché la soluzione è Grill? La graticola per la carne è uno strumento usato in cucina e all'aperto, costituito da barre di metallo o altro materiale resistente, che permette di cuocere gli alimenti sopra una fiamma o una brace. È perfetta per ottenere una cottura uniforme e un sapore affumicato, rendendo ogni barbecue un momento speciale. Insomma, il cuore del grill per gli amanti della carne alla griglia.

Come si scrive la soluzione Grill

G Genova

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

