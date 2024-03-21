Grande città dello Yorkshire

SOLUZIONE: LEEDS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande città dello Yorkshire" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande città dello Yorkshire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Leeds? Leeds è una delle principali metropoli del nord dell'Inghilterra, situata nello Yorkshire. È conosciuta per il suo ruolo storico come centro industriale e commerciale, offrendo un mix di cultura, shopping e architettura moderna. La città ospita università di fama e numerosi eventi culturali, attirando visitatori da tutto il mondo. Un fulcro di attività e innovazione, Leeds rappresenta un punto di riferimento importante nella regione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Grande città dello Yorkshire" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande città dello Yorkshire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Leeds:

L Livorno E Empoli E Empoli D Domodossola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande città dello Yorkshire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

