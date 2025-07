Congrega faziosa nei cruciverba: la soluzione è Setta

Home / Soluzioni Cruciverba / Congrega faziosa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Congrega faziosa' è 'Setta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTA

Curiosità e Significato di Setta

La parola Setta è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Setta.

Perché la soluzione è Setta? Una setta è un gruppo ristretto e spesso segreto di persone che condividono credenze o pratiche particolari, spesso con intenti esclusivi o misteriosi. Questi gruppi possono essere religiosi, politici o culturali e si distinguono per la forte coesione interna e l’isolamento rispetto alla società esterna. Conoscere le caratteristiche di una setta aiuta a capire meglio le dinamiche di gruppi chiusi e il loro impatto sulla società.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Losca congregaCongrega avvolta nel misteroFaziosa chiusa ed estremistaUna losca congrega

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Setta

Stai cercando la risposta alla definizione "Congrega faziosa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A O S C A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATASTO" CATASTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.