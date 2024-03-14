Oscena

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Oscena' è 'Impudica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPUDICA

Perché la soluzione è Impudica? La parola oscena descrive un comportamento o un linguaggio che risultano offensivi o sconvenienti, spesso legati a contenuti sessuali espliciti o a atteggiamenti sconclusionati. Quando si parla di una voce impudica, si fa riferimento a un modo di parlare che manifesta senza vergogna o pudore desideri o intenzioni considerati inappropriati. La connessione tra i due termini risiede nel fatto che un tono o un'espressione impudica può risultare oscena agli occhi di chi percepisce un comportamento privo di decoro o rispetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Oscena". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Oscena nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Impudica

In presenza della definizione "Oscena", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Oscena" conferma che la soluzione 'Impudica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Impudica

I Imola M Milano P Padova U Udine D Domodossola I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Oscena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Impudica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Aldo che ha scritto La vita oscena