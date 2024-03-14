I fedeli sostenitori di un regime

Home / Soluzioni Cruciverba / I fedeli sostenitori di un regime

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I fedeli sostenitori di un regime' è 'Lealisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEALISTI

Perché la soluzione è Lealisti? I lealisti sono coloro che dimostrano fedeltà e sostegno costante a un regime politico, mantenendo un impegno incondizionato verso le sue istituzioni e i suoi leader. La loro presenza rappresenta un elemento di stabilità e continuità, spesso rafforzando la legittimità del sistema in carica. Questa lealtà si manifesta attraverso azioni concrete, partecipazione alle cerimonie ufficiali e difesa delle scelte politiche del governo. La loro presenza può influenzare il clima sociale e politico del paese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I fedeli sostenitori di un regime". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I fedeli sostenitori di un regime nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lealisti

In presenza della definizione "I fedeli sostenitori di un regime", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I fedeli sostenitori di un regime" conferma che la soluzione 'Lealisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lealisti

L Livorno E Empoli A Ancona L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I fedeli sostenitori di un regime" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lealisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I fedeli sostenitori d un regimeSuona per tutti i fedeliI sostenitori dei bianconeriSi affolla di fedeliLi sgranano i fedeli