La Soluzione ♚ Si dice indicando dov è

La soluzione di 2 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LÌ

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si dice indicando dov e: Canna misurato tra i pieni è pari a 5,56 mm. per le armi a canna liscia il calibro è stato per molti anni espresso indicando il numero di palle di diametro... Jet Li, pseudonimo di Li Lianjie (S, Li LiánjiéP; Pechino, 26 aprile 1963), è un attore, artista marziale e regista cinese. È considerato uno dei migliori esecutori di ruoli d'azione in film di arti marziali. È conosciuto per i suoi ruoli in film epici di arti marziali acclamati dalla critica, come la saga più famosa del cinema di Hong Kong degli anni novanta Once Upon a Time in China e il film wuxia Hero (2002). È apparso anche in film di successo internazionale, come Arma letale 4 (1998) e la popolare serie di film d'azione The Expendables (2010-2014).

Altre Definizioni con lì; dice; indicando;