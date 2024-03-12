L opposto di trans nei cruciverba: la soluzione è Cis

Sara Verdi | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'L opposto di trans' è 'Cis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIS

Curiosità e Significato di Cis

Come si scrive la soluzione Cis

Non riesci a risolvere la definizione "L opposto di trans"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 3 lettere della soluzione Cis:
C Como
I Imola
S Savona

