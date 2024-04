La Soluzione ♚ Insegnante in breve

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Insegnante in breve. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INS

Curiosità su Insegnante in breve: 400 ore). l'espressione "insegnante di sostegno" è stata utilizzata per la prima volta in una circolare ministeriale nel 1979 in cui, la persone che assumeva... Ins (toponimo tedesco; in francese Anet) è un comune svizzero di 3 536 abitanti del Canton Berna, nella regione del Seeland (circondario del Seeland).

