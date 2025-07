Atterrano planando nei cruciverba: la soluzione è Alianti

Home / Soluzioni Cruciverba / Atterrano planando

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Atterrano planando' è 'Alianti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALIANTI

Curiosità e Significato... La parola Alianti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Alianti.

Perché la soluzione è Alianti? Gli aliante sono velivoli senza motore che si muovono sfruttando le correnti d'aria, come se planassero dolcemente nel cielo. La loro capacità di rimanere in volo grazie alle correnti ascensionali li rende affascinanti e eleganti, quasi come se atterrassero planando. Sono simbolo di leggerezza e maestria aeronautica, incarnando l’arte di volare senza motore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi atterrano elicotteriAtterrano all arrivoPunta : vi atterrano gli aerei diretti a PalermoAtterrano in acqua

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Atterrano planando", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

U M A R G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGRUMI" AGRUMI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.