La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Appena abbozzato' è 'Delineato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELINEATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Appena abbozzato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: RUDIMENTALE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appena abbozzato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Delineato? Un disegno o uno schizzo che rappresenta un'idea preliminare si chiama delineato. È un'illustrazione appena abbozzata, che mostra i contorni principali senza dettagli definitivi. Questo termine indica uno stato di bozza, un'anteprima di ciò che sarà successivamente approfondito o perfezionato. La figura delineata permette di visualizzare rapidamente il progetto, senza entrare troppo nel dettaglio, mantenendo un aspetto ancora in fase di sviluppo.

Appena abbozzato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Delineato

Per risolvere la definizione "Appena abbozzato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appena abbozzato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Delineato:

D Domodossola E Empoli L Livorno I Imola N Napoli E Empoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appena abbozzato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

