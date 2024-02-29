Dilazioni revoche

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dilazioni revoche' è 'Deroghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEROGHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dilazioni revoche" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dilazioni revoche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Deroghe? Le deroghe rappresentano delle eccezioni o deroghe alle regole stabilite, permettendo di modificare temporaneamente o in modo specifico le norme vigenti. In ambito legale o contrattuale, esse consentono di adattare le applicazioni delle regole a particolari situazioni senza doverle modificare formalmente. Le dilazioni revoche si riferiscono a queste deroghe, che possono essere revocate o modificate in base alle esigenze del contesto. La loro applicazione garantisce flessibilità e adattabilità nelle procedure stabilite.

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Dilazioni revoche nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Deroghe

La soluzione associata alla definizione "Dilazioni revoche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dilazioni revoche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Deroghe:

D Domodossola E Empoli R Roma O Otranto G Genova H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dilazioni revoche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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