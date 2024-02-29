Con il bue nel presepio nei cruciverba: la soluzione è Asino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Con il bue nel presepio' è 'Asino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASINO

Curiosità e Significato di Asino

La parola Asino è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Asino.

Come si scrive la soluzione Asino

Non riesci a risolvere la definizione "Con il bue nel presepio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 5 lettere della soluzione Asino:
A Ancona
S Savona
I Imola
N Napoli
O Otranto

