La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Compagnie di amiconi' è 'Combriccole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMBRICCOLE

Perché la soluzione è Combriccole? Le combriccole sono gruppi di amici stretti, legati da un forte rapporto di amicizia e solidarietà. Si tratta di persone che condividono interessi e momenti speciali, creando un senso di appartenenza e complicità. Spesso si ritrovano per supportarsi a vicenda e vivere esperienze condivise. La loro presenza dà calore e allegria al gruppo, rafforzando i legami tra amici, come un vero e proprio insieme di compagni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Compagnie di amiconi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compagnie di amiconi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Compagnie di amiconi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compagnie di amiconi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Combriccole:

C Como O Otranto M Milano B Bologna R Roma I Imola C Como C Como O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compagnie di amiconi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

