La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Avviliti abbacchiati' è 'Mogi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOGI

Curiosità e Significato di Mogi

La parola Mogi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mogi.

Perché la soluzione è Mogi? Avviliti abbacchiati suggerisce uno stato di tristezza o scoraggiamento. La soluzione MOGI rappresenta un termine colloquiale usato per indicare qualcuno che si sente abbattuto o giù di corda. È un modo semplice e diretto per descrivere chi attraversa un momento di difficoltà emotiva, sottolineando come spesso ci si senta un po’ sfiduciati, ma pronti a riprendersi.

Come si scrive la soluzione Mogi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Avviliti abbacchiati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

G Genova

I Imola

