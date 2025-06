Un anticipazione di Isaia o Geremia nei cruciverba: la soluzione è Profezia

PROFEZIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Profezia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Profezia.

Perché la soluzione è Profezia? La parola profezia indica una previsione o un'anticipazione di eventi futuri, spesso di natura religiosa o spirituale, pronunziata da profeti come Isaia o Geremia. Questi messaggeri trasmettevano messaggi divini, annunciando ciò che sarebbe accaduto, offrendo speranza o ammonendo il popolo. È un concetto che unisce fede, attesa e simbolismo, rappresentando il dono di vedere oltre il presente.

P Padova

R Roma

O Otranto

F Firenze

E Empoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

A D O Z R N E S T I O I M Mostra soluzione



