Setacci

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Setacci' è 'Crivelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRIVELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Setacci" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: VAGLI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Setacci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Crivelli? I crivelli sono strumenti utilizzati per separare le parti più fini da quelle più grosse di un materiale, come cereali o altri polveri. Attraverso una rete sottile, si filtrano le componenti indesiderate, lasciando solo ciò che si desidera. Questo processo aiuta a ottenere una consistenza uniforme e a eliminare impurità. I crivelli sono indispensabili in cucina, in laboratorio e in vari settori industriali per garantire qualità e purezza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Setacci nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Crivelli

Se la definizione "Setacci" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Setacci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Crivelli:

C Como R Roma I Imola V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Setacci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.