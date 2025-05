C è quello vizioso nei cruciverba: la soluzione è Giro

GIRO

Curiosità e Significato di "Giro"

Approfondisci la parola di 4 lettere Giro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Giro? La definizione C è quello vizioso si riferisce al termine GIRO, poiché la lettera C in italiano può indicare la forma circolare (giro). Inoltre, vizioso può richiamare l’idea di un giro malefico o di un circolo vizioso, collegandosi così al significato del termine.

G Genova

I Imola

R Roma

O Otranto

