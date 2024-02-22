C è quello per la privacy

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'C è quello per la privacy' è 'Garante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GARANTE

Perché la soluzione è Garante? Il Garante rappresenta l’autorità incaricata di tutelare la privacy dei cittadini, assicurando che i dati personali siano trattati nel rispetto delle normative vigenti. La sua funzione principale consiste nel monitorare e regolamentare le attività di raccolta, conservazione e utilizzo delle informazioni personali da parte di aziende, enti pubblici e privati. Attraverso controlli e sanzioni, il Garante si impegna a prevenire abusi e a garantire un ambiente digitale più sicuro e rispettoso dei diritti individuali. La sua presenza è fondamentale per mantenere equilibrio tra innovazione e tutela.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è quello per la privacy". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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C è quello per la privacy nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Garante

La definizione "C è quello per la privacy" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è quello per la privacy" conferma che la soluzione 'Garante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Garante

G Genova A Ancona R Roma A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è quello per la privacy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Garante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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