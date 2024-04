La Soluzione ♚ Può essere monozigotico

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GEMELLO

Curiosità su Puo essere monozigotico: Primissimi stadi di sviluppo, di solito durante la segmentazione (i gemelli monozigotici ne sono un esempio). amplificazione larvale: simile alla poliembrionia... I gemelli, in biologia (rimanendo nel caso della specie umana), sono gli individui nati durante lo stesso parto, anche se non nello stesso istante. L'incidenza delle gravidanze gemellari per la donna è dell'1-2% circa sul totale perché solitamente la donna ha gravidanze singole. Il caso di gravidanze multiple oltre i due gemelli è ancora più raro, e si verifica solitamente in particolari condizioni.

