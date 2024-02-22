Propensi tendenti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Propensi tendenti' è 'Inclini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCLINI

Perché la soluzione è Inclini? La parola inclini indica una tendenza naturale o una predisposizione verso qualcosa, mostrando una certa attitudine o orientamento che si manifesta in modo spontaneo. Essa esprime una disposizione mentale o emotiva che si evidenzia nel comportamento quotidiano, suggerendo una preferenza o una propensione a determinati atteggiamenti o scelte. La sua presenza rivela una inclinazione che può essere influenzata da esperienze, valori o caratteristiche personali, contribuendo a delineare il carattere di un individuo o di un gruppo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Propensi tendenti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Propensi tendenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Inclini

Questa pagina è dedicata alla definizione "Propensi tendenti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Propensi tendenti" conferma che la soluzione 'Inclini' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Inclini

I Imola N Napoli C Como L Livorno I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Propensi tendenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inclini' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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