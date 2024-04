La Soluzione ♚ Si ordina con un croissant La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si ordina con un croissant. CAPPUCCINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si ordina con un croissant: croissant risale al xix secolo e risale alla diffusione delle viennoiserie in francia (pasticceria di origine viennese). in particolare il croissant è... Il cappuccino è una bevanda di origine italiana composta da caffè e latte montato a vapore. In Italia, il Paese dove è più diffuso, viene consumato tradizionalmente nel corso della mattina, a colazione o dopo, mai durante i pasti. Altre Definizioni con cappuccino; ordina; croissant; Il caffellatte al bar; Bevanda a base di caffè e latte; C è chi lo ordina corretto e chi ristretto; Don Rodrigo ordina di rapirla;

La risposta a Si ordina con un croissant

CAPPUCCINO

