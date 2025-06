Ogni film ha il suo nei cruciverba: la soluzione è Regista

REGISTA

Curiosità e Significato di "Regista"

Vuoi sapere di più su Regista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Regista.

Perché la soluzione è Regista? Ogni film ha il suo regista significa che ogni pellicola è guidata da una persona che ne dirige la realizzazione, prendendo decisioni creative e artistiche fondamentali. Il regista è colui che trasforma le idee in immagini, gestendo attori, scenografie e tutto ciò che serve per dare vita alla storia. In questo modo, il regista diventa l'anima del film, influenzando profondamente il messaggio e l'emozione che il pubblico percepirà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Favino = attore : Virzì = xUn artefice del filmIl ruolo del calciatore che guida il gioco della squadraOgni uccello ha il suoOgni braccio ha il suoOgni scrittore ha il suo

Come si scrive la soluzione Regista

La definizione "Ogni film ha il suo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

