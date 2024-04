La Soluzione ♚ Moltitudine barbarica La definizione e la soluzione di 4 lettere: Moltitudine barbarica. ORDA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Moltitudine barbarica: Battaglia, inoltre, accelerò quel processo di apertura all'immigrazione barbarica delle popolazioni d'oltre danubio che richiedevano di stabilirsi nell'impero... Un'orda (dal tartaro ordu, che significa "tribù", "accampamento") era un tipo di organizzazione militare, caratteristica dei popoli mongoli e in seguito turchi. Essendo formata da diverse componenti, la parola orda ha assunto nel tempo una connotazione negativa, identificando un'accozzaglia di uomini armati, caratterizzata dalla violenza e da un accentuato disordine e mancanza di disciplina. Un'orda mongola era invece esattamente il contrario. ... Altre Definizioni con orda; moltitudine; barbarica; Pungente nel criticare; Serve a legare; Il veleno nelle parole; Moltitudine imprecisabile; Moltitudine di gente compatta;

