La Soluzione ♚ Un insenatura di Taranto La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un insenatura di Taranto. MAR PICCOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un insenatura di taranto: Il golfo di taranto è la porzione di mar ionio compresa tra punta meliso di santa maria di leuca (le) e punta alice di cirò marina (kr). è il golfo più... Taranto (; Tarde - AFI: ['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 186 593 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Puglia. Seconda città della regione per popolazione, con l'intera area urbanizzata di circa 340.000 abitanti, situata nel Mare Ionio sull'omonimo golfo, è soprannominata la Città dei due mari, per la sua peculiare posizione a cavallo di Mar Grande e Mar Piccolo. La città è fisicamente divisa in tre parti: il ... Altre Definizioni con mar piccolo; insenatura; taranto; Tortuosa e stretta insenatura; Insenatura della Galizia; L edificio sacro di Taranto che e il più antico della Magna Grecia; Vino rosso Doc prodotto nella provincia di Taranto;

