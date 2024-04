La Soluzione ♚ Un fabbricante di botticelle La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un fabbricante di botticelle. BARILAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un fabbricante di botticelle: Corpi di mestiere erano esentati in permanenza: gli orefici, i fabbricanti di botticelle, gli armorari, gli scultori d'immagini sacre, i fabbricanti di archi... Dimitrie Barila, meglio noto col suo nome di monaco, Dosoftei (Suceava, 26 ottobre 1624 – Žovkva, 13 dicembre 1693), è stato un monaco cristiano e letterato romeno. Altre Definizioni con barilaio; fabbricante; botticelle; Costruisce grossi recipienti di legno; Fabbricano botticelle;

