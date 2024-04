La Soluzione ♚ La Cate attrice La definizione e la soluzione di 9 lettere: La Cate attrice. BLANCHETT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La cate attrice: Catherine elise blanchett, detta cate (melbourne, 14 maggio 1969), è un'attrice e produttrice cinematografica australiana con cittadinanza statunitense... Catherine Elise Blanchett, detta Cate (Melbourne, 14 maggio 1969), è un'attrice e produttrice cinematografica australiana con cittadinanza statunitense. Considerata una delle migliori attrici della sua generazione, è stata candidata in totale otto volte agli Oscar, la quarta attrice in assoluto più candidata della storia del premio (record condiviso con attrici del calibro di Glenn Close, Judi Dench e Geraldine Page). Nel 2005 ha vinto l'Oscar ... Altre Definizioni con blanchett; cate; attrice; La Cate di Hollywood; Un film del 2015 con Cate Blanchett; L attrice Cucciari; Il nome dell attrice Tanzi; La Green attrice;

La risposta a La Cate attrice

BLANCHETT

La soluzione verificata di 9 lettere per risolvere 'La Cate attrice' è.