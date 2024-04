La Soluzione ♚ Li capeggiava Attila La definizione e la soluzione di 4 lettere: Li capeggiava Attila. UNNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Li capeggiava attila: In sicilia cui partecipava volontario, dirigeva complesse indagini e capeggiava rischiosi servizi, riuscendo dopo lunga, intensa ed estenuante azione... Gli Unni erano un popolo guerriero nomade, proveniente dalla Siberia meridionale, che giunse in Europa nel IV secolo. Sono particolarmente conosciuti per le incursioni compiute a metà del V secolo contro l'Impero romano d'Occidente. Tra il 447 e il 454, sotto Attila, formarono un impero nomade che fu il più vasto del suo tempo, con una superficie di 4,0 milioni di km² all'apice. Altre Definizioni con unni; capeggiava; attila; Gli studenti alle elementari; Denigratori diffamatori; Il vincitore di Attila; Una calamità come Attila;

La risposta a Li capeggiava Attila

UNNI

