La Soluzione ♚ I bestioni come gli elefanti La definizione e la soluzione di 10 lettere: I bestioni come gli elefanti. PACHIDERMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su I bestioni come gli elefanti: i primi a essere domati furono gli elefanti asiatici per sfruttarne la potenza in attività agricole. le prime applicazioni militari degli elefanti datano... I pachidermi (Pachydermata Cuvier, 1796) sono un ordine di mammiferi. Il nome "pachiderma" deriva dalla composizione di due parole greche (pa e dµa) col significato di "pelle spessa", in riferimento alla pelle spessa e coriacea la cui presenza è stata utilizzata da Cuvier come elemento accomunante, assieme alle grandi dimensioni ed alla presenza di zoccoli, per l'ascrizione a questo ordine. Altre Definizioni con pachidermi; bestioni; come; elefanti; Tozzi bestioni; Come dire faziose; Tassata al 22% come da fattura; È bene siano dei paesi tuoi come le mogli; Li emettono gli elefanti; Guidatore di elefanti;

