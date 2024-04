La Soluzione ♚ L assistente del golfista La definizione e la soluzione di 6 lettere: L assistente del golfista. CADDIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su L assistente del golfista: 1955), è un golfista e imprenditore australiano soprannominato lo squalo bianco o semplicemente lo squalo. si è rivelato uno dei golfisti più amati dal... Nello sport del golf il caddie o caddy (termine inglese), in italiano portabastoni, è la persona incaricata di portare la sacca con i ferri di un giocatore, fornendogli inoltre consigli sulla strategia di gioco da seguire e supporto morale. Altre Definizioni con caddie; assistente; golfista; Il personaggio dei fumetti con l assistente Groucho; Il fedele assistente di Dylan Dog; Il colpo con cui il golfista termina la buca; Il ragazzo al seguito di un golfista;

CADDIE

