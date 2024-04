La Soluzione ♚ Fu allattato da una lupa La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fu allattato da una lupa. ROMOLO - REMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fu allattato da una lupa: Della lupa. la denominazione, «figli della lupa» si riallacciava alla leggenda di romolo e remo, figli di rea silvia, allattati da una lupa: da qui la... Romolo (in latino Romulus, in greco antico: µ, Romýlos; Alba Longa, 24 marzo 771 a.C. – Roma, 5 o 7 luglio 716 a.C.), gemello di Remo, è il nome della figura leggendaria a cui la tradizione annalistica attribuiva la fondazione di Roma e delle sue principali istituzioni politiche, nonché il ruolo di primo re della città e l'origine del toponimo. La sua storicità è oggetto di dibattito da parte degli studiosi dall'inizio del XIX secolo, ... Altre Definizioni con romolo; allattato; lupa; Il fondatore della Città Eterna; Fondò la Città Eterna; Supporters della squadra con la lupa come simbolo;

ROMOLO

