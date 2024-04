La Soluzione ♚ Vi si accede dal sottoscala La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vi si accede dal sottoscala. CANTINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Vi si accede dal sottoscala: Dovette trasferirsi in un modesto sottoscala. bilancia disse di aver maturato la decisione di uccidere nel 1997, mentre si trovava in una bisca clandestina... Una cantina è un locale, completamente interrato o seminterrato, adibito alla maturazione e conservazione del vino o di altri cibi o bevande. La cantina è dunque il locale che un privato o il titolare di ristorante o di enoteca destina alla corretta conservazione del vino (in botti, bottiglie o altri recipienti) prima del consumo o della vendita. Lo stesso termine identifica anche i locali delle aziende produttrici destinati alla vinificazione, ... Altre Definizioni con cantina; accede; sottoscala; Un locale sotto terra; Vi scende spesso l oste; Vi si accede da un viale; Il piano a cui si accede senza scale;

La risposta a Vi si accede dal sottoscala

CANTINA

