Una meta delle metaniere

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Una meta delle metaniere' è 'Rigassificatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIGASSIFICATORE

Perché la soluzione è Rigassificatore? Un rigassificatore è un impianto fondamentale per trasformare il gas naturale liquefatto, trasportato via mare, in forma gassosa che possa essere distribuita nelle reti di alimentazione. Questa tecnologia permette di aggiungere capacità di approvvigionamento a un paese, garantendo una fornitura stabile anche in periodi di alta domanda o di crisi energetiche. La presenza di un rigassificatore rappresenta un elemento strategico per l’indipendenza energetica di una nazione, facilitando l’importazione e la distribuzione del gas naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una meta delle metaniere". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una meta delle metaniere nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Rigassificatore

In presenza della definizione "Una meta delle metaniere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una meta delle metaniere" conferma che la soluzione 'Rigassificatore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Rigassificatore

R Roma I Imola G Genova A Ancona S Savona S Savona I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una meta delle metaniere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rigassificatore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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