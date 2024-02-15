Una meta delle metaniere
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Una meta delle metaniere' è 'Rigassificatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIGASSIFICATORE
Perché la soluzione è Rigassificatore? Un rigassificatore è un impianto fondamentale per trasformare il gas naturale liquefatto, trasportato via mare, in forma gassosa che possa essere distribuita nelle reti di alimentazione. Questa tecnologia permette di aggiungere capacità di approvvigionamento a un paese, garantendo una fornitura stabile anche in periodi di alta domanda o di crisi energetiche. La presenza di un rigassificatore rappresenta un elemento strategico per l’indipendenza energetica di una nazione, facilitando l’importazione e la distribuzione del gas naturale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una meta delle metaniere". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Una meta delle metaniere nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Rigassificatore
In presenza della definizione "Una meta delle metaniere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una meta delle metaniere" conferma che la soluzione 'Rigassificatore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 15 lettere della soluzione Rigassificatore
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una meta delle metaniere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rigassificatore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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