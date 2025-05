Non comprende i laici nei cruciverba: la soluzione è Clero

CLERO

Curiosità e Significato di "Clero"

Hai risolto il cruciverba con Clero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Clero.

Il termine clero si riferisce all'insieme dei membri del clero, ovvero coloro che svolgono funzioni religiose all'interno di una comunità, come sacerdoti e diaconi. Questa categoria è distinta dai laici, ovvero i fedeli che non esercitano ministeri religiosi. Pertanto, il clero non include i laici.

Come si scrive la soluzione: Clero

Stai cercando la risposta alla definizione "Non comprende i laici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

L Livorno

E Empoli

R Roma

O Otranto

