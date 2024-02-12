È vecchio per gli Inglesi

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'È vecchio per gli Inglesi' è 'Old'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLD

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È vecchio per gli Inglesi nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Old

La soluzione associata alla definizione "È vecchio per gli Inglesi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Old'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È vecchio per gli Inglesi
  • Risposta: OLD
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: O__
  • Inizia con: O
  • Finisce con: D

Le 3 lettere della soluzione

O Otranto
L Livorno
D Domodossola

La soluzione 'Old' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È vecchio per gli Inglesi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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