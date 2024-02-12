Sveglia perspicace nei cruciverba: la soluzione è Acuta

Sara Verdi | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sveglia perspicace' è 'Acuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACUTA

Curiosità e Significato di Acuta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Acuta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acuta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Caratterizza il perspicaceLe segna la svegliaIl mobile con sopra la svegliaAppuntita o perspicaceCi sveglia dal sogno

Soluzione Sveglia perspicace - Acuta

Come si scrive la soluzione Acuta

Non riesci a risolvere la definizione "Sveglia perspicace"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 5 lettere della soluzione Acuta:
A Ancona
C Como
U Udine
T Torino
A Ancona

