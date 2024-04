La Soluzione ♚ Traversano gli orditi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Traversano gli orditi. TRAME - SPOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Traversano gli orditi: traversa gli ordini" Trame. Festival dei libri sulle mafie è una manifestazione letteraria che si tiene nella terza settimana di giugno a Lamezia Terme. Il Festival si svolge nel centro storico della città, presso la Piazzetta San Domenico, il Complesso Monumentale di San Domenico sede dell'attuale Museo Archeologico e presso Palazzo Nicotera sede della Biblioteca Comunale. Altre Definizioni con trame; traversano; orditi; Comporta l abbandono del fronte; Si usa per calafatare; Piani orditi nell ombra;

La risposta a Traversano gli orditi

TRAME

T

R

A

M

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Traversano gli orditi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.