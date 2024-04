La Soluzione ♚ Le testate dei missili La definizione e la soluzione di 5 lettere: Le testate dei missili. OGIVE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le testate dei missili: Missile è il trasporto di una o più testate (anche nucleari) su un determinato obiettivo. il missile può avere una testata singola o frazionale, frazionale... Il termine ogiva è utilizzato per riferirsi alla sezione anteriore di un corpo o parte di esso che sia affusolata e a simmetria assiale, studiata per offrire la minima resistenza fluidodinamica. Spesso è adottata su proiettili in generale, razzi, missili, bombe aeronautiche, siluri, serbatoi esterni, aeroplani, carenature navali, sommergibili, sottomarini, o mozzi di eliche. Altre Definizioni con ogive; testate; missili; Volte gotiche; La fine delle testate; Le testate edite in classe; I sostegni per il lancio dei missili; Aggettivo di missili che viaggiano ad altissima velocità;

La risposta a Le testate dei missili

OGIVE

O

G

I

V

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Le testate dei missili' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.