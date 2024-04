La Soluzione ♚ Specificare fornendo i dettagli La definizione e la soluzione di 9 lettere: Specificare fornendo i dettagli. PRECISARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Specificare fornendo i dettagli: Testimonianza anche brunetto latini, esule fiorentino in francia, che sente di specificare a proposito del suo tresor: (fr) «et se aucuns demandoit pour quoi cis... Lato sensu (o sensu lato) è una locuzione latina (in sigla, "l.s." oppure "s.l."). L'espressione è traducibile con 'in senso lato'. In italiano viene usata per precisare che lo scrivente o il parlante intende riferirsi all'accezione più ampia di un determinato concetto, termine o espressione. La locuzione di senso opposto è stricto sensu (o sensu stricto), che vuol dire 'in senso stretto', ed è utilizzata particolarmente nel diritto e nelle ... Altre Definizioni con precisare; specificare; fornendo; dettagli; Specificare dettagliatamente; Fornire i dettagli; Fare una postilla specificare; Ricchi di dettagli;

La risposta a Specificare fornendo i dettagli

PRECISARE

