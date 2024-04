La Soluzione ♚ Riconosciuto colpevole La definizione e la soluzione di 10 lettere: Riconosciuto colpevole. CONDANNATO - REO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Riconosciuto colpevole: Una pena, in diritto, indica una sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale comminata secondo il diritto penale. È erogata dall'autorità giudiziaria, con le forme e le garanzie previste dalla legge. Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su: Una pena, in diritto, indica una sanzione predisposta per la violazione di un precetto penale comminata secondo il diritto penale. È erogata dall'autorità giudiziaria, con le forme e le garanzie previste dalla legge. condannato m sing (diritto) che viene posto in condizione di scontare una pena Sostantivo condannato m sing (pl.: condannati) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale condannato participio passato maschile singolare di condannare Sillabazione con | dan | nà | to Pronuncia IPA: /kondan'nato/ Etimologia / Derivazione da condannare Citazione Sinonimi prigioniero, carcerato, detenuto, recluso, forzato Altre Definizioni con condannato; riconosciuto; colpevole; È dotato di un riconosciuto carisma spirituale; Consegnare un colpevole a un altro Stato; Socio di un colpevole; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Riconosciuto colpevole

CONDANNATO

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Riconosciuto colpevole' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.