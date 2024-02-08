Passaggi nei fiumi

SOLUZIONE: GUADI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Passaggi nei fiumi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passaggi nei fiumi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Guadi? I guadi sono punti strategici lungo i corsi d'acqua dove è possibile attraversare il fiume senza rischi. Sono spesso utilizzati dai viaggiatori per superare i corsi d'acqua in modo sicuro, soprattutto in assenza di ponti. La profondità e la solidità del letto di un guado sono fondamentali per garantire un passaggio sicuro. Questi punti rappresentano un collegamento temporaneo tra due sponde, facilitando il transito in ambienti naturali.

Quando la definizione "Passaggi nei fiumi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passaggi nei fiumi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Guadi:

G Genova U Udine A Ancona D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passaggi nei fiumi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

